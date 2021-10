Der Galgenvogel hat die Häschen im Visier

Hygienepolizei

„Als Aasfresser waren die Kolkraben einst die Hygienepolizei der Mittel- und Hochgebirges. Sie haben aber immer mehr die Niederungen erobert“, sagt der Niederwild-Experte des nö. Landesjagdverbandes, Johann Blaimauer. Weil die Vögel keine natürlichen Feinde haben, ganzjährig geschont sind und der Gabentisch auf der Nahrungsseite reich gedeckt ist, vermehren sie sich in Scharen. Besonders abgesehen haben es die Kolkraben auf Niederwild und andere Vögel, wo die Nester geplündert und die Jungtiere verspeist werden.

„Die Zunahme kann andere Tierarten in der Agrarlandschaft, welche bereits jetzt geringe Bestände aufweisen, negativ beeinflussen. Auch Schäden in der Landwirtschaft können durch Kolkraben verursacht werden“, sagt Wildökologe Leopold Obermair. Die Situation ist laut Blaimauer so, dass man offenkundig über eine gezielte Bejagung nachdenken müsse – beispielsweise über eine zeitlich eingeschränkte Schusszeit.