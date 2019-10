Warum Jäger nun die Hasen retten wollen

Hasen und Jäger sind sich nicht unbedingt wohlgesonnen. Nun wollen letztere den Tieren aber nicht an den Kragen, sondern rücken zu ihrer Hilfe aus. Denn Hase, Rebhuhn und Fasan sind in ganz Europa gefährdet.

Allein in den vergangenen zehn Jahren ist in Niederösterreich die Zahl der erlegten Feldhasen aufgrund der dezimierten Population um 62 Prozent zurückgegangen. Beim Fasan sind es gar 75 Prozent. „Das Rebhuhn ist in vielen Regionen im Osten Österreichs nicht mehr jagdbar“, betont Landesjägermeister Josef Pröll.

Für die Jägerschaft, die den Rückgang der Population in ihren Revieren lange Jahre beobachten konnte, ist es Zeit zu handeln. Beim ersten „Niederwildgipfel“ in Krems am Donnerstag diskutierten knapp 400 Experten und Vertreter der Jagd-, Land- und Forstwirtschaft notwendige Maßnahmen und politische Forderungen.