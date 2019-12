EU-Schützenhilfe für die Rettung der Hasen gefordert

Erst vor wenigen Wochen hat der Jagdverband einen Niederwildgipfel in der IMC Fachhochschule Krems abgehalten, um die Problemfelder genau zu analysieren und Forderungen zu formulieren. Es brauche jetzt einen Schulterschluss von Jägerschaft, Landwirtschaft und Politik, um neue Förderrichtlinien auf EU-Ebene zu schaffen, meint Pröll: „Alle Bauern, egal ob bio oder nicht, sollen gefördert werden, wenn sie sich darum bemühen, die Biodiversität zu verbessern.“ Die sei nämlich ein präziser Gradmesser für einen gesunden Lebensraum.

Dass sich die Anstrengungen bezahlt machen können, habe der Jagdverband in eigenen Testgebieten in NÖ gezeigt. „Wir haben zwölf Versuchsreviere, in denen wir gesehen haben, dass sich der Bestand deutlich verbessert hat“, so Pröll. Als positives Beispiel nennt er die Trappe, die in Österreich fast ausgestorben war, deren Bestand sich durch gezielte Maßnahmen aber erholt habe.

Die niedrigen Niederwildbestände seien ein gesamteuropäisches Problem und bedürfen daher auch einer europäischen Lösung, betonen Pröll und die Generalsekretärin Sylvia Scherhaufer. Förderungen für Landwirte, die sich für die Biodiversität einsetzen, sollten in den Förderrichtlinien der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) berücksichtigt werden. Außerdem seien die EU-Mitgliedsstaaten zu verpflichten, weitreichende Maßnahmen in ihre Strategische GAP-Planung aufzunehmen. „Hier braucht es dringend Impulse in die richtige Richtung“, meint Pröll.