Obersiebenbrunn: ÖVP will nun mit den Bürgerlisten regieren

Die Würfel sind gefallen: Die ÖVP will in den kommenden drei Jahren – bis zur nächsten Gemeinderatswahl – mit den beiden Listen GO7 und LOS in einer Dreierkoalition regieren. Der neue Bürgermeister soll damit der bisherige Vize und ÖVP-Spitzenkandidat Walter Seehofer werden.

Bis zu den Neuwahlen im Jänner befand sich die ÖVP mit der SPÖ in einer Koalition. Die Roten konnten ihre sieben Mandate halten, die ÖVP und die beiden Listen erzielten je vier Sitze. Dass ein Übereinkommen mit der SPÖ für ihn kein Muss ist, machte Seehofer im Vorfeld im KURIER-Gespräch klar. Nun hat man sich mit GO7 und LOS auf ein Zehn-Punkte-Programm geeinigt.