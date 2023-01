NÖ-Wahl: Rot und Schwarz zanken wegen Wahlwerbung

Vor der niederösterreichischen Landtagswahl hat die SPÖ der ÖVP in einer Aussendung vorgeworfen, "die Wahlwerbung anderer Parteien mit ihrer eigenen massiv zu überdecken und zu behindern".

Rund um ein SPÖ-Plakat in St. Pölten habe die Volkspartei "eine Vielzahl an Wahlfahnen drapiert, um dieses zu verdecken". Die ÖVP wies am Samstag auf Anfrage die Vorwürfe zurück und meinte wiederum, die SPÖ würde mit ihrem 48-Bogen-Plakat Werbemittel von Mitbewerbern verdecken.