Wahlinformation in NÖ auch wieder in einfacher Sprache

Damit alle wahlberechtigten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher am 29. Jänner möglichst barrierefrei von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können, legt das Land Niederösterreich neuerlich einen Folder in einfacher Sprache auf. Erstmals ist das auf Wunsch der Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter 2018 der Fall gewesen.

Menschen mit Behinderung werden eingebunden

"Das Wahlrecht ist die wichtigste Form der Teilhabe in einer Demokratie. Es sollen alle Wahlberechtigten Zugang zu Informationen über den Wahlvorgang erhalten können", betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in einer Aussendung.

Beim diesjährigen Selbstvertretertreffen sei wieder der Wunsch nach einer Broschüre zur NÖ Landtagswahl in "Leichter Lesen" geäußert worden. "Es freut mich, dass Menschen mit Behinderung, die unsere Hilfe besonders dringend brauchen, in den demokratischen Prozess in Niederösterreich noch besser eingebunden werden, indem wir ihnen einen aktualisierten Folder zur Verfügung stellen können", erklärte Teschl-Hofmeister.