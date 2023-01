FPÖ-Chef nennt Mikl-Leitner einen "sozialpolitischen Eiskasten"

Am 29. Jänner gehe es in Niederösterreich auch darum, „das schwarze Netzwerk aus Korruption, Machtmissbrauch und Postenschacher zu zerschlagen“. Mikl-Leitner sei „die Drahtzieherin dieses ÖVP-Systems“, so Landbauer. Er trete an, „um genau dieses System gemeinsam mit der Bevölkerung am 29. Jänner zu brechen. Es geht auch sauber“.

Nicht zuletzt müsse 2023 auch das „Jahr der Preisdeckel“ werden, sagte der niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat weiter.

Heizkosten

Er erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Strom so teuer wie noch nie sei, sich die Heizkosten verdreifacht hätten und die CO2-Strafsteuer erhöht worden sei. Die Energiekosten würden immer mehr Menschen in die Armutsfalle befördern. Zudem zerstöre die Preisexplosion den Wirtschaftsstandort. Landbauer nannte Landeshauptfrau Mikl-Leitner in diesem Zusammenhang als einen "sozialpolitischen Eiskasten".