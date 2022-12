Ungültige Stimmabgabe: Tausende Briefwähler machten bisher oftmals Fehler

Wahlkarten können ab sofort bei den Gemeindewahlbehörden online, persönlich oder per Fax beantragt werden. Telefonisch ist das nicht möglich. Wilfing appelliert an die Nutzer, die Karten rechtzeitig abzugeben oder abzuschicken. Sie müssen am Wahltag um 6.30 Uhr bei der Gemeindewahlbehörde eingelangt sein oder können am Wahltag in den Wahllokalen abgegeben werden. Aufgrund einer schlechteren Postversorgung seien bei der Bundespräsidentenwahl in etlichen Bezirken abgesendete Wahlkarten erst nach dem Wahltag in den Ämtern eingelangt und waren somit wertlos.

Bei der Wahl am 29. Jänner werden bereits am Abend die Wahlkarten mitausgezählt. Somit sei nach der Sitzung der Landeswahlbehörde um 19 Uhr ein relativ genaues Ergebnis präsentierbar, so Wilfing. Das endgültige Ergebnis wird am 6. Februar präsentiert.

Mit dem Wegfall von über 90.000 Zweitwohnsitzern haben sich auch Politik-Institute beschäftigt. Laut einer SORA-Analyse verlieren vor allem ÖVP und Grüne Stimmen, SPÖ und FPÖ könnten profitieren. Das Institut für Demoskopie & Datenanalyse sieht dagegen ein „Nullsummenspiel“ für alle Parteien.