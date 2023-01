Kanzler Nehammer kommt zum ÖVP-Wahlkampfauftakt nach St. Pölten

Die ÖVP Niederösterreich wird am Montag nächster Woche im St. Pöltner VAZ in den Intensivwahlkampf für die Landtagswahl am 29. Jänner starten. Erwartet werden rund 2.500 Personen, kündigte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Montag vor Journalisten an. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer wird dabei in der Landeshauptstadt auftreten. Speziell und von Kandidatenvideos begleitet widmen will sich die Volkspartei in den kommenden Wochen dem Thema Briefwahl.

Start für das Auftaktevent im VAZ St. Pölten wird am 9. Jänner um 19 Uhr sein. Offiziell beendet wird der Wahlkampf diesmal laut Ebner nicht mit einer großen Veranstaltung, angekündigt wurde jedoch ein „medialer Abschluss“ am 27. Jänner in der Landeshauptstadt.

Mehr Briefwähler erwartet

Bis dahin wird der Ablauf der Briefwahl mittels 250 aufgenommener Kandidatenvideos beleuchtet. Diese sollen über die sozialen Netzwerke verbreitet werden. 2018 wurden rund 108.000 Wahlkarten beantragt, Ebner rechnet heuer - trotz weniger Wahlberechtigter aufgrund der Abschaffung des Zweitwohnsitzerwahlrechts - mit einer Steigerung.