NÖ Parteien starteten "miteinander" musikalisch ins neue Jahr

Was die Wiener Philharmoniker für die Bundeshauptstadt sind, ist das Tonkünstler Orchester für Niederösterreich. Fast genauso traditionell wie das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein ist deshalb mittlerweile auch jenes im St. Pöltner Festspielhaus.

Auch heuer wurde am 1. Jänner um 18 Uhr zu einem musikalischen Auftakt ins neue Jahr geladen.

Harmonische Töne

Doch nicht nur die Musikerinnen und Musiker stimmten zur Neujahrsfeierlichkeit harmonische Töne an. „Ein Jahr, in dem wir den Weg des Miteinanders weitergehen, unsere Traditionen, unser Brauchtum, unsere Vereine und Ehrenamtlichen weiter hochhalten werden“, stehe laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bevor, „denn so haben wir immer schon alle Herausforderungen gemeistert.“