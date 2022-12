Doch für die Kleingemeinde (1.300 Einwohner, drei Millionen Euro Budget-Rahmen für 2023) sind die Anstrengungen die ärztliche Versorgung aufrecht erhalten zu können, gewaltig. Und sie decken einmal mehr die schwer verständlichen gesetzlichen Hürden zwischen der Apothekerkammer und der Ärzteschaft auf. Die Gemeinde Viehdorf muss nämlich die derzeitige Ordination in Viehdorf in den 3,5 Kilometer weit entfernten Ort Hainstetten verlegen.

Nur so ist es der neuen Ärztin möglich, in ihrer Praxis eine Hausapotheke zu führen und den Neustart einer neuen modernen Praxis auch wirtschaftlich durchzustehen. In Hainstetten werden nun rund 900.000 Euro in ein neues Ärztehaus, das Ende 2023 fertig sein soll, investiert. Dieses befindet sich dann außerhalb des im Apothekengesetz fixierten Sechs-Kilometer-Abstands zu den nächsten Apotheken in Amstetten. Innerhalb dieser Zone wäre eine ärztliche Hausapotheke nicht erlaubt.

Entschluss zum Neubau

„Als der Abgang von Doktor Sturl feststand, haben wir in einer Arbeitsgruppe festgestellt, dass es ohne Hausapotheke in unserer Situation keine Arztnachfolge geben würde“, schildert Viehdorfs Bürgermeister Franz Zehethofer (ÖVP). Also fasste man den Entschluss zum Bau des Ärztehauses. Weil es im knapp über vier Kilometer von Viehdorf entfernten Amstetten gleich fünf Apotheken geben darf und eine sechste im Gespräch ist, kann in Viehdorf die geltenden Regeln niemand verstehen.