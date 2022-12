Aber was war passiert? Kurz vor 5.30 Uhr in der Früh wurde Michael Unterberger am vergangenen Dienstag im Elternhaus in Haindorf bei Haag (Bezirk Amstetten) von seinem Bruder aus dem Schlaf gerissen. „Es brennt“, rief dieser aufgeregt. Sofort schlug das Brüderpaar im bereits vom Rauch bedrohten Haus Alarm und weckte den noch schlafenden Rest der Familie. Michael zögerte nicht und wählte sofort den Feuerwehrnotruf. Ruhig und gefasst, wie das bei der Feuerwehrjugend in Pinnersdorf, wo er Mitglied ist, schon oft durchgespielt wurde, setzte er die Alarmmeldung an die Bezirksalarmzentrale in Amstetten ab, berichtete der Haindorfer Feuerwehrkommandant Marcel Vollgruber.

„Ich habe die Adresse, die Anzahl der Bewohner und das Ausmaß der Rauchentwicklung berichtet“, erzählt Michael. In der bisherigen Funkausbildung bei der Feuerwehr habe er diese wesentlichen Alarmbotschaften mitbekommen, berichtet er.