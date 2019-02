Bund soll allen Landärzten Hausapotheke erlauben

Ein umstrittenes Thema im Gesundheitswesen steht heute im niederösterreichischen Landtag auf der Tagesordnung. Geht es nach dem Antrag der ÖVP Niederösterreich soll das österreichische Apothekergesetz dahingehend geändert werden, dass Landärzte viel leichter eine ärztliche Hausapotheke führen dürfen. "Die Möglichkeit zur Führung einer ärztlichen Hausapotheke sollte (...) flexibler gestaltet werden und nicht an starre Entfernungsvorgaben gebunden sein, sondern sich vielmehr an den konkreten Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren", heißt es. Im Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, rasch Vorschläge, welche die notwendigen Rahmenbedingungen für die nachhaltige Absicherung der medizinischen Nahversorgung aber auch der Versorgung mit Arzneimitteln in ländlichen Regionen gewährleisten, vorzulegen. Bis dato ist der Betrieb einer ärztlichen Hausapotheke im Gesetz streng geregelt und orientiert sich an Kilometerentfernungen zu öffentlichen Apotheken. Die Apothekerkammer ist verärgert und will diesen Änderungswunsch bekämpfen, die Ärztekammer unterstützt das Vorhaben.