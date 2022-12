Versorgungslücken am Land: Vertretungsärzte springen in NÖ ein

Als im Jänner 2018 fünf der damals 700 Kassenstellen im niedergelassenen Bereich unbesetzt waren, schlug das Land Niederösterreich Alarm. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigte daraufhin an, die leer stehenden Landpraxen mit Ärzten der Landeskliniken besetzten zu wollen.

Früchte getragen hat dieses Projekt bis heute aber nur in Einzelfällen, da die Pandemie dazwischen gekommen sei, so Mikl-Leitner am Donnerstag. Die Situation hat sich seither noch weiter zugespitzt: Aktuell sind in Niederösterreich von 734 Kassenstellen im niedergelassenen Bereich (ohne Zweitpraxen) 29 nicht besetzt. Deshalb kündigte die Landeshauptfrau am Donnerstag nun – ähnlich wie 2018 kurz vor der Landtagswahl im Jänner – ein „besseres System, um offene Kassenstellen auf unkomplizierte Art und Weise zu besetzen“ an.

Stellen bleiben ausgeschrieben

So sollen künftig für offene Kassenarztstellen Vertretungsmediziner einspringen, bis ein Nachfolger für die weiterhin ausgeschriebene Stelle gefunden ist. Diese neue Vorgangsweise wurde in einem Vertrag zwischen Ärztekammer und Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) in Niederösterreich festgelegt. Der Bereitstellungsdienst soll zu Beginn auf einen Pool an Ärzten zurückgreifen, der in Wien 400 Mediziner umfasse. „Es besteht durchaus Interesse, auch in Niederösterreich tätig zu werden“, geht der niederösterreichische Ärztekammerpräsident Harald Schlögel von Zuspruch aus.