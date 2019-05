NGOs in NÖ: "Bedenkliche Entwicklung" bei Asylheim-Schließungen

Nun betreut die Caritas nur noch 99 Flüchtlinge in der Pfarre Probstdorf sowie in privaten Wohnungen. Auch hier ist die Zukunft unklar.

Frage der Aufteilung

Aktuell befinden sich 4.660 Asylwerber in NÖ in der Grundversorgung. 2500 davon leben in 350 betreuten Quartieren. Diese werden von 105 Betreibern geführt. Beim Land würdigt man die Vorwürfe mit keinem Statement.

Zwischen 30 und 40 Menschen würden derzeit pro Monat in die Grundversorgung des Landes kommen, gleichzeitig würden pro Monat 200 bis 250 Menschen aus dieser ausscheiden.

Daher stelle sich die Frage, wie 40 Menschen auf 350 Standorte gerecht aufgeteilt werden können, heißt es vom Büro Waldhäusl.