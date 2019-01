Waldhäusl: "Wird bei Asyl keinen Fünf Sterne-Luxus geben"

"Die unbegleiteten Minderjährigen sind eben ohne Eltern hier, das Land ist für die Obsorge zuständig. Daher gibt es selbstredend Regeln für Asylquartiere, die in der jeweiligen Hausordnung auch festgeschrieben sind", so der Freiheitliche. Er erinnere sich an die Zeit im Internat, "hier gab es fixe Essenszeiten und auch in allen anderen Bereichen strenge Regeln. Ebenso in späteren Jahren in der Feuerwehrschule." Wer bei einem Kuraufenthalts die Regeln verletze, "wird nach Hause geschickt und die nicht unwesentlichen Kosten sind selbst zu tragen".

Hausordnung wurde mitgeteilt

Die Österreichische Jungarbeiterbewegung (ÖJAB), die das von der Volksanwaltschaft bemängelte Quartier mit 35 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Greifenstein (Bezirk Tulln) betreibt, wies die Kritikpunkte der Expertenkommission erneut zurück. "Die Jugendlichen im ÖJAB-Haus Greifenstein wurden niemals daran gehindert, das Wohnheim zu verlassen, unabhängig von deren Alter. Alleine der Gedanke erscheint uns aufgrund unserer inneren Wertehaltung sowie der zugrundeliegenden Gesetzeslage als absurd", zeigte sich ÖJAB-Geschäftsführerin Monika Schüssler laut einer Aussendung "fassungslos".