Waldhäusl erhält 600.000 Euro für Securitys in Asylheimen

Die Stimmung war am Dienstag in der Sitzung der NÖ Landesregierung durchaus angespannt. Der Tagesordnungspunkt „Finanzierung eines Sicherheitsdienstes in vier Grundversorgungsquartieren“ stieß vor allem dem SPÖ-Regierungsteam, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sauer auf.

Konkret ging es um Securitys, die während der Nacht – exakt von 17 bis 8 Uhr – in und rund um vier Asylquartiere in Niederösterreich dafür sorgen sollen, dass es keine Zwischenfälle gibt. Kostenrahmen: rund 600.000 Euro. Franz Schnabl und Ulrike Königsberger-Ludwig sind empört, weil sie diese Mehrleistungen des Landes nicht einsehen. Ihre gemeinsame Stellungnahme in einer Aussendung: „Einem Projekt Drasenhofen II wollen wir keinen Vorschub leisten.“

Drasenhofen war jenes Quartier, wo FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl junge Asylwerber unterbringen wollte. Mit Stacheldraht und mit Ausgangssperren. Nach einem Veto von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) musste er dieses Projekt stoppen.

Diesmal gab es von der ÖVP-Mehrheit keinen Widerspruch. Mikl-Leitner steht zur Genehmigung dieses Budgetpostens: „Die Gewährleistung der Sicherheit ist ein zentrales Bedürfnis unserer Landsleute. Daher wurde diese Zusatzmaßnahme von der Landesregierung heute selbstverständlich auch beschlossen.“

Sehr erfreut zeigte sich Gottfried Waldhäusl: „Mehr Sicherheit und Qualität in den Asylunterkünften haben für mich Priorität.“ Wobei er im Vorfeld davon gesprochen hatte, das Sicherheitspersonal vor allem dort einzusetzen, wo es „Gefährder“ gebe.