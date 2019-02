Sinkende Flüchtlingszahlen: Noch 425 Unterkünfte in NÖ

Die Firma Eder Beteiligungsverwaltung ist nicht der einzige Asylheimbetreiber, der zuletzt in Niederösterreich in die Krise schlitterte. Im Dezember des Vorjahres musste auch der Verein „menschen.leben“ Insolvenz anmelden. Von der Pleite betroffen waren rund 140 Mitarbeiter, in NÖ hatte der Verein im Sommer 2018 noch sieben Quartiere.

Bei Bekanntwerden der Insolvenz hieß es seitens „menschen.leben“, dass man die sinkenden Flüchtlingszahlen einkalkuliert hätte, viele der betreuten Minderjährigen Flüchtlinge vom Land aber in andere Quartiere verlegt worden seien. Eine Praxis, die auch die Diakonie kritisiert. Die NGO schloss zuletzt ebenfalls drei Einrichtungen für Minderjährige, von 620 Plätzen für Erwachsene gibt es nur noch rund 100 in Privatquartieren.