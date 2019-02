Ordensbrüder in St. Gabriel: "Regiert die FPÖ oder die ÖVP?"

Hat die Bevölkerung rund um St. Gabriel tatsächlich Angst?

Kann ich schwer sagen. Ich kann nur von unserer Gemeinschaft sprechen. Wir leben hier praktisch Tür an Tür mit den Jugendlichen. Und da hat niemand Angst. Wir haben eine über 80-jährige Schwester, die geht Tag für Tag rüber ins Flüchtlingsheim und besucht die Menschen dort. Ich weiß auch, dass sich die Montessori-Schule, die sich auf unserem Gelände nur 100 Meter vom Caritas-Heim entfernt befindet, mit den Flüchtlingen solidarisiert hat. Jeden Sonntag stehen um 17 Uhr Menschen vor St. Gabriel und drücken aus, dass sie für die Aufnahme von Flüchtlingen sind, weil diese Unterstützung brauchen. Ich meine, bei diesen Demos sind 100 bis 150 Menschen, die bei Eiseskälte und im Wind und manchmal auch Schneefall und Regen dastehen und bekunden, dass sie solidarisch mit diesen Flüchtlingen sind.

Wie werden Sie Caritas unterstützen?

Wir vermitteln der Caritas immer, dass wir hinter ihnen stehen. Die Caritas hatte ja 2013 eine große Fläche in St. Gabriel gemietet für die Betreuung von Flüchtlingen, dafür hatte es einen langfristigen Mietvertrag gegeben mit eineinhalb Jahren Kündigungsfrist. Als die Flüchtlinge vorigen Sommer nach der Bluttat (ein unzurechnungsfähiger Bewohner brachte einen anderen um, Anm.) auf Geheiß Waldhäusls wegverlegt wurde, hat die Caritas gebeten, die Fläche massiv zu reduzieren. Und wir sind der Caritas da sehr entgegen gekommen. Die Unterstützung ist schon auch so, dass wir teilweise die finanzielle Last, die für die Caritas und auch für uns entsteht, mittragen. Aber natürlich ist das auch nicht grenzenlos möglich.

Werden Sie sich wieder so wie im Vorjahr an die Landeshauptfrau wenden?

Ich habe heute früh schon an die Landeshauptfrau geschrieben. Wir haben, als wie im Juni 2018 die Petition #aufstehen zum Erhalt des Caritashauses St. Gabriel übergeben haben, eine Zusage von der Frau Landeshauptfrau gehört, dass 50 Flüchtlinge in St. Gabriel bleiben werden. Die Caritas hat ein Konzept ausgearbeitet und im September eingereicht. Bis jetzt wurde das nicht entschieden, gibt es keinen Vertrag und es leben nur noch neun Flüchtlinge hier. Ich habe die Frau Landeshauptfrau in meinem Schreiben nun an dieses Versprechen erinnert. Sie hat versprochen, dass der Landesrat Waldhäusl mit uns Steyler Missionaren spricht, damit er merkt, wer als Quartiergeber dahinter steht. Bis jetzt hat sich weder jemand vom Büro der Landeshauptfrau noch vom Büro Waldhäusl gemeldet. Mein Eindruck ist, weil die Landeshauptfrau hier nicht interveniert, dass eine große Abhängigkeit der ÖVP von der FPÖ besteht und man fragt sich wirklich, in NÖ: Wer regiert eigentlich. Ist das die FPÖ oder die ÖVP? Und ähnlich im Bund: ist es Kickl oder ist es Kurz?