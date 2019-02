Trauma bei Flüchtlingen: „Ritzen steht auf der Tagesordnung“

Kathrin N. (Name geändert) hat bis vor Kurzem im psychologischen Bereich in NÖ gearbeitet. Sie sagt: „Die Situation war nie rosig. Aber seit FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl das Ressort übernommen hat, ist das bisher ohnehin schon geringe Verständnis für seelische Not gänzlich verschwunden. Es ist keinerlei Intervention zur Verbesserung des psychischen Zustands angedacht, es besteht überhaupt kein Interesse daran.“ Früher hätte es etwa klinische Psychologen gegeben, die von Einrichtung zu Einrichtung fuhren. Doch dies wurde gestrichen.

Auch Martin Kaukal, Geschäftsführer vom Psychosozialen Dienst NÖ sagt, die Versorgungslage sei aktuell verbesserungsfähig. Es sei etwa vorgeschlagen worden, psychiatrische Konsiliartätigkeiten in Asylunterkünften anzubieten. „Aber nachdem wir ein Dienstleistungsunternehmen sind, können wir ohne Auftrag nicht tätig werden“, sagt er.

Freiwillige springen ein

Freiwillige würden stattdessen einspringen, die dann überfordert sind, sagt Blancke. Sie selbst müsse Supervision in Anspruch nehmen. „Das wird alles politisch bewusst in Kauf genommen“, sagt sie. Am Freitag wurden mehrere Anzeigen wegen Gefährdung des Kindeswohls eingebracht.

Vom Büro Waldhäusl heißt es dazu: „Die psychologische und psychiatrische Behandlung von minderjährigen Flüchtlingen kann durch Krankenschein sichergestellt werden, dass eine Überweisung zu einem Psychiater stattfindet.“ Einige Einrichtungen seien auch an die Kinder- und Jugendpsychiatrie angebunden.