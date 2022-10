Neuer Windpark soll künftig 19.200 Haushalte versorgen

Seit Oktober entsteht in der Marktgemeinde Großkrut und der Gemeinde Altlichtenwarth ein Windpark mit vier modernen Windkraftanlagen. Das Gemeinschaftsprojekt von EVN und ImWind hat eine Leistung von insgesamt 24,8 Megawatt und kann damit künftig rund 19.200 Haushalte in der Region mit Ökostrom versorgen.

„Klimaschutz ist uns schon lange ein großes Anliegen. Wir freuen uns daher, dass wir mit dem Windpark ein weiteres Zeichen in Richtung erneuerbare Energiezukunft setzen“, sind sich Bürgermeister von Altlichtenwarth Gerhard Eder und Vizebürgermeister von Großkrut Ludwig Huber einig.

Mehr Power für Windkraft

Das Land NÖ will verstärkt in die Windkraft investieren. Bis 2035 soll die Anzahl der Windräder verdreifacht werden. Außerdem will man auf Repowering setzen, sprich: In die Jahre gekommen Modelle werden durch weniger, dafür neuere Anlagen ersetzt, die mehr Leistung liefern.

„Neben der Modernisierung von bestehenden Anlagen sollen auch – wie hier – 250 neue Windräder gebaut werden“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.