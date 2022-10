Energiepreise und Lieferketten lassen Industrie bangen

Daher müsse, so der Präsident, so schnell wie möglich der Strompreis vom Gaspreis entkoppelt werden. Außerdem brauche es in der EU krisentaugliche Rahmenbedingungen für Beihilfen, fordert die Vereinigung.

Fehlende Einnahmen

Ebenfalls skeptisch sehen die Unternehmer die erwarteten Einnahmen: Der Großteil (88 %) der Betriebe geht von gleichbleibenden bis schlechteren Erträgen aus, nur zwölf Prozent hoffen auf eine Verbesserung.

Eine Verzehnfachung der Energiepreise und dreimal so hohe Gaspreise wie in den USA würden sich auf die Auslandsaufträge und die Wettbewerbsfähigkeit auswirken. Nur noch von jedem zweiten Unternehmen werden diese als „gut“ bezeichnet.

Trotz der Rezession rechnen 60 Prozent der Unternehmen mit einem gleichbleibenden Beschäftigtenstand in drei Monaten.