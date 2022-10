WEGA-Einsatzkräfte übten im Kraftwerk Korneuburg

Die Wiener Polizei-Sondereinheit WEGA hat Mitte Oktober im EVN-Kraftwerk Korneuburg geübt. Rund 30 Mann absolvierten eine Schwerpunktausbildung zum Thema Seiltechnik. Trainiert wurden etwa Sichern, Abseilen sowie das Bergen von Menschen und Objekten, teilte der niederösterreichische Energieversorger am Montag in einer Aussendung mit. Übungen in einem realistischen Umfeld seien essenziell für die Ausbildung von jungen Beamten, betonte Chefinspektor Friedrich Krafuß.

Kein Strom

"Im Kraftwerk Korneuburg können die Spezialisten ungestört trainieren", sagte EVN-Sprecher Stefan Zach. Die Anlage in Korneuburg ist mit einer Gas- und einer Dampfturbine ausgestattet. Derzeit befindet sich das Kraftwerk in Betriebsunterbrechung, es wird kein Strom mehr erzeugt. Zuletzt hat die Polizei u.a. im AKW Zwentendorf (Bezirk Tulln) und im Kraftwerk Ottenstein im Waldviertel trainiert.