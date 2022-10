Duo in Dunkelheit von Klettersteig in der Rax gerettet

Ein 31-jähriger Mann und seine 30-jährige Begleiterin mussten am Samstag von der Bergrettung Reichenau von der Rax (Bezirk Neunkirchen)geborgen werden.Die beiden hatten sich am Nachmittag für einen Abstieg über den Preintalersteig entschieden. Dabei handelt es sich um einen leichten Klettersteig.

Aufgrund der Dämmerung bekamen die beiden jedoch zusehends Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Das Duo aus Tschechien alarmierte schließlich gegen 18.30 Uhr die Bergrettung. Kurz nach 21 Uhr wurden die beiden in der Mitte des Steiges unverletzt gefunden. Eine Mannschaft der Bergrettung Reichenau begleitete das Duo zum Einsatzfahrzeug.

Die Bergrettung appelliert, "bei der Tourenplanung, die durch die Zeitumstellung an diesem Wochenende noch um eine weitere Stunde verkürzte Tageszeit zu berücksichtigen", heißt es am Sonntag in einer Aussendung