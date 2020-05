Belastende DNA-Spur, aber kein Tathergang

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg fußt auf Sachverständigengutachten sowie einer Reihe von Zeugenaussagen, die die am 26. Juni 2006 verschwundene Julia Kührer mit dem ehemaligen Videothekenbesitzer aus ihrer Nachbarschaft in Pulkau (Bezirk Hollabrunn) in Verbindung bringt. Michael K. soll laut Staatsanwalt Jugendliche in seiner Videothek mit Rauschgift versorgt haben. Ein Punkt der Anklage sind daher auch Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz.