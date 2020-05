Fall Kührer: U-Haft wegen Mordverdachts

Der Hauptverdächtige wird darüber hinaus durch eine ganze Reihe von Indizien belastet. Beispielsweise, dass die Ermittler das Alibi des 51-Jährigen als Lüge enttarnt haben. K. sagt, er sei am 27. Juni 2006, jenem Tag, an dem Julia auf dem Hauptplatz in Pulkau (NÖ) verschwand, nach Tschechien gefahren. Diese Reise war jedoch erst einen Tag später – eine Videoaufzeichnung der Grenzpolizei beweist das.

Ein weiteres Faktum ist, dass das Handy des 51-Jährigen zur Tatzeit in Pulkau eingeloggt war. Großes Gewicht haben laut den Ermittlern auch eine Reihe von Zeugenaussagen, die Michael K. alles andere als entlasten. „Er war ein anderer, als er sich selbst darstellt“, sagt auch Ernst Geiger, Leiter des Bundeskriminalamtes. In K.s Videothek in Pulkau seien Drogenpartys gefeiert worden. Laut den Zeugen hatte der 51-Jährige auch Julia Kührer gut gekannt und ein Auge auf das hübsche Mädchen geworfen. Er selbst bestritt dies immer.