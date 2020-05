Festnahme im Fall Julia Kührer

Ermittler sprechen von einem entscheidenden Durchbruch. Im Fall der fünf Jahre lang vermissten und im Vorjahr tot aufgefundenen Julia Kührer aus Pulkau (NÖ) ist Mittwochabend der seit 2011 tatverdächtige Michael K. erneut festgenommen worden.

Gerichtsgutachterin Christa Nussbaumer hat auf der Stoffdecke, in die die Leiche des Mädchens einge­wickelt worden war, DNA-Spuren des 51-Jährigen sichergestellt. Der Hauptverdächtige wurde am Mittwoch um 18 Uhr an seiner Wohnadresse in Wien festgenommen und sofort von den Ermittlern des Bundeskriminalamtes ( BK) einvernommen.

Update: Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag gaben die Ermittler des BK bekannt, dass der "dringende Tatverdacht als erhärtet angesehen werden kann". Laut Ermittlungsleiter Ernst Geiger habe Michael K. kein Alibi für die Tatzeit vorweisen können, seine Angaben seien widerlegt worden. Der Verdächtige leugne die Tat aber weiterhin und habe noch kein Geständnis abgelegt. Mehr dazu hier.