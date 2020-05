Fall Kührer: Auch Alibi ist erfunden

Kührer

Michael K.

Getränke

Die damals 16-jährigestieg am 27. Juni 2006 inPulkau (NÖ) gegen 13.30 Uhr aus dem Schulbus und verschwand.betrieb nur wenige Meter weiter, auf dem Heimweg des Mädchens, eine Videothek. Er kannte Julia. Und zwar besser, als er bisher zugab. „Der Kontakt zu den Jugend¬lichen war nicht so lose, wie er das beschreibt. Und es wurden in der Videothek auch Suchtmittel undkonsumiert“, sagtGeiger. Dafür gibt es Zeugen.

Dass die sterblichen Überreste Julias im Juni 2011 im Keller von K.s Haus im nahen Dietmannsdorf gefunden wurde, erklärte K. bisher so: Das Tor zum Grundstück sei immer offen gestanden – jeder hätte die Leiche ablegen können. „Auch das stimmt nicht“, erklärt Geiger: „Mehrmals wollte sich der Exekutor Zutritt verschaffen. Er konnte nicht hinein und musste einen Schlosser anfordern.“ Auch die Ermittler standen nach dem zufälligen Skelettfund vor verschlossenen Türen. Hineingetraut hätte sich auch sonst niemand. „Dort waren scharfe Hunde. Die Nachbarschaft hatte Angst.“ Die Skelette der Hunde fanden die Ermittler übrigens im Garten eingegraben.

Die Schlinge rund um den Hauptverdächtigen zieht sich also immer enger zu. „ K. war von Anfang an unser Hauptverdächtiger. Bisher konnten wir seine Verantwortung aber nicht wider-legen“, erklärt Geiger. Jetzt können es die Ermittler, sind sie überzeugt – die Hautschuppen an der blauen Decke, in die Julia Kührer eingewickelt und mit der sie verbrannt worden war, war das entscheidende Zünglein an der Waage. Und sie gehen von Mord aus. „Fremdeinwirkung ist wahrscheinlich“, heißt es im Gutachten des Gerichtsmediziners Wolfgang Denk.