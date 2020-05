Kein neuer Beweis für Ankläger im Fall Kührer

Die Ermittlungen im Kriminalfall Julia Kührer sind seit dieser Woche abgeschlossen. Die ausstehenden Gutachten brachten keinen neuen DNA-Beweis. Der Hauptverdäch­tige Michael K. (51) wartet nun im Strafgefangenenhaus Korneuburg auf seinen Prozess. Die An­klage wird trotz allem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf Mord lauten.Denn neben einer dichten Indizienkette gibt es seit Dezember einen schwer­wiegenden Sachbeweis gegen den Mordverdächtigen. Nämlich K.s DNA auf jener blauen Decke, in die der Leichnam der 16-jährigen Julia Kührer eingewickelt war. Nachbarn hatten die sterblichen Überreste in einem Erdkeller auf Michael K.s Grundstück in Dietmannsdorf im Bezirk Hollabrunn gefunden.