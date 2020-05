Fall Kührer: Mord ohne Mordopfer?

Seit vergangenem Freitag sitzt der Hauptverdächtige im Fall Julia Kührer, der 51-jährige Michael K., im Strafgefangenenhaus in Korneuburg in U-Haft. Anders als vor einem Jahr, als er aus Mangel an Beweisen nach 48 Stunden wieder freigelassen werden musste, hat die Staatsanwaltschaft nun einen schwerwiegenden Sachbeweis gegen ihn in der Hand. K.s DNA wurde auf jener blauen Decke gefunden, in die die Leiche von Julia Kührer eingewickelt war. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht des Mordes.

Eine Anklage soll es laut Friedrich Köhl, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, Anfang 2013 geben. Bis dahin dürfte K. wohl in der U-Haft auf seinen Prozess warten. Denn sein Anwalt Farid Rifaat hat – obwohl angekündigt – bis jetzt keine Beschwerde gegen die U-Haft seines Mandanten eingebracht. „Wir prüfen noch“, sagte Rifaat zum KURIER (siehe unten). „Alle sprechen von Mord. Das muss man nachweisen.“ Wenn es keine Todesursache gibt, könne man auch keine vorsätzliche Tötung annehmen, ist der Rechtsanwalt überzeugt.