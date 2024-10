Missbrauch im Traiskirchner Freibad: Angeklagter war Polizist

Und die Afghanen bekannten sich zum Start der Schöffenverhandlung am Donnerstag auch grundsätzlich schuldig. Diese begann mit einer Überraschung: In seiner Heimat sei er Polizist gewesen, gab der 30-Jährige an. Er behauptet jedoch, zum Tatzeitpunkt so stark alkoholisiert gewesen zu sein, dass er sich an keine Details erinnern könne. „Ich schwöre, dass ich es nicht absichtlich gemacht habe. Ich habe selbst Kinder“, beteuerte er. Er habe an diesem Tag zum ersten Mal Alkohol getrunken, daher so stark darauf reagiert. Er fühle sich schuldig, weil er nicht wisse, was geschehen sei.

1,1 Promille Alkohol im Blut

Glaubwürdig scheint die Verantwortung allerdings nicht, wie auch der vorsitzende Richter betont. Bei der Festnahme wurde beim Erstangeklagten eine Alkoholisierung von rund 1,1 Promille festgestellt. Dieser Wert sei „weit davon entfernt, dass man nicht mehr weiß, was man tut“. „Ich habe das Gefühl, dass Sie versuchen, alles auf den Alkohol zu schieben“, machte der Vorsitzende klar.