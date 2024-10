Streit um Bauprojekt eskaliert: Tumult im Breitenfurter Gemeinderat

Dass Putz außerdem zu einer Informationsversammlung einlud, hat ihr allerdings den Unmut von Bürgermeister Wolfgang Schredl (ÖVP) eingebracht. Dieser warf ihr in einer an alle Haushalte verteilten Stellungnahme „Verunsicherung der Bevölkerung“ und „Falschinformation“ vor.

Die Breitenfurterin Larissa Putz hat eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. „Wir sind einfach als Gemeinde erschöpft, was Infrastruktur und Versiegelung betrifft, jeder weitere Bewohner ist eine Herausforderung“, meint sie.

Als die Bürgerinitiative nun im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag eine Protestkundgebung abhielt, eskalierte die Lage. Bereits davor sei es "zu Drohungen und verbalen Entgleisungen" gekommen, berichtet Bürgermeister Schredl.

Ein Teilnehmer habe gesagt: „Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen – da g’hört a Bomben rein“. Mehrere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte hätten sich "auf Grund dieses Bedrohungsszenarios entschieden, sich für die Gemeinderatssitzung zu entschuldigen".

Sitzung verschoben

Er sei "in Sprechgesängen aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen", so Schredl. "Nur der Präsenz der Exekutive ist wahrscheinlich zu verdanken, dass es nicht zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. Wobei: Als die Menge in das Gebäude eindrang, wurde der Amtsleiter tätlich angegriffen." Wegen fehlender Beschlussfähigkeit sagte der Bürgermeister die Gemeinderatssitzung schließlich ab.