Neues Ärztezentrum im Wienerwald? Widerstand in Breitenfurt

Die Breitenfurter Grünen sprechen sich gegen jedes Bauprojekt dort aus und verweisen auf die Volksbefragung 2019. "Wir unterstützen grundsätzlich ein Primärversorgungszentrum in Breitenfurt. Allerdings ist die nunmehr geplante Größe zu hinterfragen", sagt Gabriele Rass-Hubinek. Man fürchte eine starke Verkehrsbelastung . "Die Größe entspricht bereits einem Spital , und das Einzugsgebiet wäre dementsprechend groß. Die Breitenfurterstraße als einzige Verkehrsverbindung ist jetzt schon an der Belastungsgrenze."

Der von 2.000 auf fast 8.000 Quadratmeter gestiegene Platzbedarf sei "grundsätzlich schon begründet", betont Schredl: "Herr Dr. Klar hat vom Land NÖ die Genehmigung bekommen, ein solches Primärversorgungszentrum zu betreiben, will sich dafür aber Erweiterungsmöglichkeiten offen halten." Auch seien auf der ehemaligen EVN-Wiese Möglichkeiten vorhanden, das Projekt "blockweise in mehreren Abschnitten zu bauen".

20-Millionen-Euro-Investition

Als Bürgermeister sei er daran interessiert, die medizinische Einrichtung im Ort zu halten, sagt Schredl. "Dr. Klar hat uns mitgeteilt, dass er nur diese eine Liegenschaft in Breitenfurt sieht, auf der das Projekt möglich wäre. Es geht also letztlich darum, ob das Ärztezentrum in der Gemeinde bleiben kann, oder ob es woanders hin kommt." Nachsatz: "Dass man sich bei einer 20-Millionen-Euro-Investition die Rahmenbedingungen aussuchen will, ist verständlich."