Kaiseradler: Erfolgsgeschichte mit dunklen Schatten

Der Kaiseradler, einst fast ausgestorben, erlebt in Österreich ein beeindruckendes Comeback. In der Brutsaison 2024 konnten 44 Brutpaare insgesamt 71 Jungvögel erfolgreich großziehen, wie BirdLife Österreich berichtet. Besonders das Burgenland glänzt mit einem beachtlichen Bruterfolg, während in anderen Regionen wie Niederösterreich die Entwicklung stockt.