Kaiseradler hat Fernweh und bereist halb Europa

Eine „ornithologische Sensation“ für Schmidt. Und eine beeindruckende Strecke: 3.200 Kilometer in 18 Tagen, ein Schnitt von 175 täglich, Spitzenwert 236. So richtig gefallen dürfte es Artemisia bislang nirgends haben. Denn nach Luxemburg zog es sie weiter ins Herzen Frankreichs. Die letzte von Birdlife festgestellte Zugrichtung ist Süd-West, es könnte also weiter nach Spanien gehen.

Der Kaiseradler war in Mitteleuropa schon beinahe ausgestorben. Ende der 1980er-Jahre lebten nur noch wenige Dutzend Paare in Ungarn und der Slowakei.

Durch intensive Schutzbemühungen erholten sich die Bestände. Ende der 1990er-Jahre kehrte der Herrscher der Lüfte nach Österreich zurück, wo er knapp 200 Jahre als ausgestorben galt. Im Jahr 2021 brüteten hier wieder 30 Paare. Der Bestand scheint stabil zu sein. Bei der Pannonischen Adlerzählung im Jänner wurden in Österreich 53 Kaiseradler gesichtet.