Kaiseradler Johannes nach Kollision mit Windrad gestorben

Ein Kaiseradler ist kürzlich in eine Windkraftanlage im Weinviertel geraten. Das Tier wurde von einem Rotorblatt erwischt, sein rechter Flügel abgetrennt. Der Vogel stürzte ab und starb. Laut BirdLife Österreich handelt es sich um die „weltweit erste im Detail (mit einem Sender, Anm.) dokumentierte Kollision eines Adlers mit einer Windkraftanlage“. Die Vogelschutzorganisation forderte am Montag die stärkere Berücksichtigung gefährdeter Arten beim Ausbau erneuerbarer Energien.

Der Adler namens „Johannes“ war im Nordburgenland aufgewachsen und hatte dort Ende Juni 2021 von der Vogelschutzorganisation einen Satellitensender erhalten. Nach kleineren Ausflügen in der Umgebung des elterlichen Nestes brach er laut Aussendung Anfang Oktober zu seiner ersten größeren Reise auf, die ihn für einige Tage bis in die Gegend von Dukovany in Tschechien führte.