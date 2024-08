Leitungsleck in St. Aegyd: 1.000 Haushalte vorerst ohne Gas

Wegen eines Gaslecks mussten am Sonntagabend drei Häuser in St. Aegyd am Neuwalde im Bezirk Lilienfeld vorübergehend evakuiert werden. Massiver Gasgeruch und ein auffälliges anhaltendes Zischgeräusch hatten Anrainer des St. Aegyder Eisenwerks auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Diese alarmierten gegen 20.44 Uhr die Feuerwehr.

Gefahrenstelle

Die Schadensstelle wurde rasch gefunden und die Feuerwehr und in weiterer Folge Mitarbeiter der EVN sicherten die Gefahrenstelle ab. Eine Leitung war aus unbekannter Ursache aufgerissen. Auch die an der Schadstelle vorbeiführende Landesstraße 21 wurde für zwei Stunden gesperrt.