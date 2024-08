Ragweed-Saison: Experten erwarten heuer starke Belastungen für Allergiker

Juckende Augen, Niesreiz und Schnupfen oder ein Kratzen im Rachenraum - hinter diesen Symptomen vermuten viele dieser Tage eine Verkühlung, vor allem im Osten Österreichs. Wäre auch kein Wunder angesichts der Hitzewelle samt Temperaturschwankungen durch Klimaanlagen. Tatsächlich steckt dahinter allerdings bereits die nächste Pollensaison: Das gefürchtete Ragweed , auch Traubenkraut genannt, blüht in diesem Jahr (wie auch die Frühblüher und Gräser) deutlich früher als üblich. Die erste Welle an Unmengen von Blütenstaub erreichte den Osten und Südosten Österreichs bereits in der Vorwoche aus Ungarn und Slowenien. In den kommenden Tagen erwarten Pollenexperten auch die Blüte der in Österreich wachsenden Pflanzen.

Die ersten Vorboten weisen bereits darauf hin, dass sich betroffene Allergiker auf einen anstrengenden Frühherbst einstellen müssen. Markus Berger, Leiter des Österreichischen Polleninformationsdienstes, betont die vorhandenen "enormen Blütenstände", bedingt durch das extrem warme Wetter der vergangenen Woche. "Für Beschwerden genügen bereits vier bis fünf Pollenkörner pro Kubikmeter Luft. Wir erwarten aber heuer mehr als 200 Pollenkörner pro Kubikmeter." Ragweed ist widerstandsfähig Was Ragweed so problematisch macht, ist neben seinem hohen Allergiepotenzial auch seine zunehmende Ausbreitung in Österreich. Die Pflanze ist sehr anpassungs- und widerstandsfähig, weshalb sie für Experten "zunehmend als volkswirtschaftliches und gesundheitliches Problem" eingestuft wird. Die ursprünglich in den USA beheimatete Pflanze wurde vermutlich bereits im 19. Jahrhundert aus den USA nach Europa eingeschleppt und breitet sich seither aus. Vor allem in niederen, wärmeren Lagen wie etwa der pannonischen Tiefebene sind die Bedingungen ideal. Bei der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit des Gesundheitsministeriums, heißt es: "In Österreich ist die Pflanze seit Jahren in steter Ausbreitung begriffen und ist in den warmen Tieflagen im Osten und Südosten des Landes längst eingebürgert. Das Nord- und Südburgenland und die Steiermark mit den Bezirken Südoststeiermark, Hartberg-Fürstenfeld und Leibnitz sind besonders stark betroffen."

© Markus Berger/Polleninformationsdienst

Unbedingt im Hausmüll entsorgen Bei der AGES betont man, dass beim Entsorgen der Pflanze große Sorgfalt vorherrschen sollte, da die Samen sehr leicht verschleppt werden. "So werden große Mengen an Ambrosiasamen über teilweise große Distanzen von Feld zu Feld verschleppt. Immer wieder kommt es vor, dass es infolge von Bautätigkeiten, unter anderem Straßen- und Wegebau, zu einem Neubefall in unmittelbarer Nähe von Ackerflächen kommt." Wer im eigenen Garten eine Ragweed-Pflanze findet, soll sie unbedingt mit Handschuhen entsorgen: "Einzelne Pflanzen, etwa in Hausgärten, sollten möglichst einschließlich der Wurzeln vor der Blüte herausgezogen und in verschlossenen Müllsäcken über den Hausmüll entsorgt werden." Flächen mit lückiger Vegetationsdecke, Randstreifen und Böschungen an Wegen und Straßen sollten auf Ambrosia kontrolliert und vorhandene Pflanzen entsprechend entfernt werden.

So wird Ragweed richtig entsorgt Wer Ragweed im eigenen Garten vorfindet, entfernt es am besten sofort. Vor der Blüte (bis Ende Juli) ausgerissen, ist die Gefahr einer Verbreitung der Blütenpollen noch nicht gegeben. Wobei es wichtig ist, dass die Pflanzen vertrocknen. Pflanzen, die ab der Blütezeit (August bis Oktober) ausgerissen wurden, müssen nachhaltig vernichtet werden, da die Samen nachreifen könnten. Daher sind sie zu verbrennen bzw. in verschlossenen Müllsäcken im Restmüll zu entsorgen. Wichtig: Auch die Wurzeln sollten sorgfältig entfernt werden. Beim Ausreissen von Ragweed Handschuhe tragen, wenn es blüht zusätzlich eine Atemschutzmaske aufsetzen.