Mit Störsender und Spezial-Werkzeug reihenweise Autos geknackt

Eine 30-jährige deutsche Staatsbürgerin hatte am 19. September 2024 in Regelsbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) eine eingeschlagene Seitenscheibe an ihrem geparkten Mietwagen entdeckt. Vorerst unbekannte Täter waren in das Fahrzeug eingebrochen und hatten zahlreiche Gegenstände daraus gestohlen.

Störsender entdeckt

Nachdem das Opfer ein verdächtiges Fahrzeug am Tatort bemerkte und das auch beschreiben konnte, fahndete die Exekutive nach dem Auto. Kurze Zeit später gelang es Beamten der Polizeiinspektion Regelsbrunn tatsächlich, das gesuchte Auto anzuhalten.

In dem Fahrzeug konnte das Diebesgut sowie einschlägiges Werkzeug für Kfz-Einbrüche wie Schlüsselrohlinge, ein Störsender, Bolzenschneider und Zangen vorgefunden und sichergestellt werden.