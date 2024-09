Skandal beim Heer: Muslimischer Offizier verweigerte Tanner Handschlag

Mangels eigener Offiziersschulen wurden die Soldaten des Balkanheeres früher in der Türkei geschult. Im Hinblick auf die politische Stabilität war die EU aber wenig erfreut über den (militärischen) Einfluss aus Ankara, weshalb das Ausbildungsabkommen mit Österreich getroffen und die Kadetten nach Wiener Neustadt geschickt werden. Slaven Galić hob bei der Feier die wichtige Rolle Österreichs bei der Entwicklung der bosnischen Streitkräfte hervor und lobte die "anspruchsvolle Ausbildung“ in Wiener Neustadt.

Um ehemalige Krisenländer wie Bosnien-Herzegowina oder Montenegro näher an die Europäische Union zu bringen und für mehr Stabilität am Balkan zu sorgen, werden seit einigen Jahren Führungskräfte des dortigen Heeres an der österreichischen Militärakademie ausgebildet.

Streng religiöser Moslem, aber nicht radikal

Am vergangenen Wochenende haben 74 Militärakademiker ihre Ausbildung zum Offizier erfolgreich abgeschlossen, davon acht Frauen sowie eine Gast-Soldatin aus Montenegro und der besagte Offizier aus Bosnien-Herzegowina. Bei dem Kadetten handelt es sich um einen streng religiösen Moslem.

An der Militärakademie sei bei dem Leutnant in den vergangenen sechs Monaten eine "Wandlung seiner Einstellung und Werteanschauung“ beobachtet worden, heißt es. Diese dürfte im Zusammenhang mit seiner Eheschließung stehen. Eine Radikalisierung oder gar Gewaltbereitschaft sei bei dem Mann aber in keinster Form zu erkennen gewesen. Auch der Militärimam könne, "außer unterschiedliche Ansichten in der Auslegung des Koran“, keine Auffälligkeiten nennen.