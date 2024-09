Ausgemustert: „Habt acht“ für 118 neue Leutnante

Die Tradition will es, dass die Ausmusterungsfeierlichkeiten an der Theresianischen Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt (NÖ) von einer großen Parade begleitet werden. Heuer wurde darauf wieder bewusst verzichtet.

Der Schock nach der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich sitzt noch immer tief, neben Feuerwehr und Rettungsorganisationen war auch das Bundesheer in den vergangenen Tagen stark gefordert. Deshalb gab es zu Ehren der 118 Leutnante, darunter acht Frauen, die am Samstag in die Truppe übernommen wurden, nur einen Gruß vom Himmel. Eurofighter flogen unter dem Applaus der Besucher über die Milak.