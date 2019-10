Militärausbildung: Wiener Neustadt verdrängt Ankara

Das Verteidigungsministerium und die Republik Österreich verfolgen einen ganz konkreten Plan. Um Staaten wie Bosnien-Herzegowina oder Montenegro näher an die Europäische Union zu bringen und für mehr Stabilität auf dem Balkan zu sorgen, werden die zukünftigen Führungskräfte des dortigen Heeres an einer österreichischen Kaderschmiede ausgebildet. Durch eine Kooperation mit dem bosnisch-herzegowinischen Verteidigungsministerium wurden erstmals zehn Kadetten an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt zur Offiziersausbildung zugelassen. In einem weiteren Schritt folgen auch Anwärter aus Montenegro und Nordmazedonien.

Weil die Staaten über keine eigene Offiziersschule verfügen, wurden die angehenden Entscheidungsträger des Balkanheeres bisher an einer Militärakademie in der Türkei ausgebildet. Im Hinblick auf die politische Stabilität in den ehemaligen Krisenländern ist die Europäische Union wenig erfreut über den militärischen Einfluss aus Ankara. Daher wurde ein Ausbildungsabkommen mit Österreich getroffen. Um dem Fachhochschul-Bachelor-Studiengang Militärische Führung an der Militärakademie auch folgen zu können, starteten zehn bosnische Soldaten 2017 mit einer einjährigen Sprachausbildung. „Danach absolvierten sie die militärische Basisausbildung an der Heerestruppenschule. Im August haben sie zusammen mit 108 anderen mit der Offiziersausbildung an der MilAk begonnen“, erklärt der Kommandant der Militärakademie, Karl Pronhagl. Damit hat die Offiziersschmiede fast doppelt so viele Kadetten aufnehmen dürfen wie in den Jahren zuvor.