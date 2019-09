Tag der Leutnante: „Sicherheit steht am Scheideweg“

Es war in der Geschichte nicht der erste „Tag der Leutnante“, an dem die jungen Offiziere im Regen stehend auf die feierliche Übernahme in das Bundesheer warten mussten. Aber es war jener Tag, an dem der Regen so richtig zur aktuellen Situation der Armee passte. Keiner der Redner – vom Generalstabschef bis zum Bundespräsidenten – vergaß am Samstag in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, auf die dramatische Budgetsituation zu verweisen. Verbunden mit Aufrufen und Appellen an die künftige Bundesregierung.

Die deutlichsten Worte kamen von Verteidigungsminister Thomas Starlinger, der die Steigerung des Budgets in den kommenden Jahren auf ein Prozent des BIP als „moderat“ bezeichnete (siehe Bericht unten). „Ich bin optimistisch, dass dieser Mini-Anteil an der Wirtschaftsleistung eines der reichsten Staaten in der Europäischen Union es den künftigen Entscheidungsträgern wert ist, in die Sicherheit Österreichs zu investierten“, unterstrich er in seiner Rede. Er habe mit dem Bericht „Unser Heer 2030“ für die kommende Regierung die Fakten zum Heer klar auf den Tisch gelegt.