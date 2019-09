Bundesheer vor Bankrott: Der letzte Warnschuss

Maximilian Felsberger will für den Kampf bereit sein, soviel steht fest. „Ich will entweder Infanterist oder Panzermann werden“, sagt er zum KURIER, und das ist zunächst für ihn nicht wirklich ungewöhnlich.

Immerhin ist der 21-Jährige Fähnrich, also angehender Berufsoffizier an der Theresianischen Militärakademie. Und es müsste schon einiges schief laufen, damit der junge Tiroler in drei Jahren nicht als Offizier ausmustert.

Weitgehend offen ist freilich, ob Felsberger auch tatsächlich bestmöglich auf einen Ernstfall vorbereitet sein wird. Denn sollte die nächste Bundesregierung wirklich umsetzen, was das Bundesfinanzrahmengesetz – also das Budget – vorsieht, dann sieht es mit dem Training der angehenden Fähnriche mau aus (Grafik).