Regierung gegen Parlament: Machtkampf ums marode Bundesheer

Nach zwei Tagen war er da, der Gabelstapler, der Wachtmeister Gregor Haas und seine Männer beim Sandsackschleppen unterstützen sollte. Insgesamt 7.500 Säcke haben die Milizsoldaten bei der Übung "Scheitelhöhe 2019" zu Kampfstellungen aufgetürmt – den Großteil davon mit bloßen Händen.

Denn der einzige Stapler, der zu Beginn der Übung in Innsbruck zur Verfügung stand, hatte kein Pickerl, er durfte also nicht mehr fahren. Und nachdem ein mögliches Ersatzfahrzeug aus Kärnten auch an einer Panne litt, dauerte es bis Mittwochabend, ehe Wachtmeister Haas und seine Männer ein vernünftiges Ersatz-Fahrzeug zur Verfügung hatten.

Man könnte die leidige Stapler-Episode als kuriosen Einzelfall abtun, allein: Was bei der Milizübung in Tirol passiert ist, steht sinnbildlich für den Gesamtzustand der Streitkräfte. Sie sind technisch am Ende, finanziell ausgehungert. Und die teils besorgniserregende Situation hat am Donnerstag eine zusätzliche, neue Wendung genommen.