Miliz: Von der Arbeit in die Uniform

„Das heißt, ohne die Ergänzung durch die Miliz wären die Einsätze des Bundesheeres weder im In- oder Ausland durchführbar.“

Als Milizbeauftragter berät er den Verteidigungsminister in Milizangelegenheiten, Hameseder sieht sich auch als Ombudsmann der Milizsoldaten: „Alle Anliegen, die an mich herangetragen werden, bearbeite ich entsprechend, trage sie dann an den Herrn Bundesminister beziehungsweise an den Generalstabschef heran“, sagt er.

Insgesamt dienen in Österreich 27.500 Milizsoldaten, die zum größten Teil in zehn Jägerbataillonen beordert sind – zwei in Wien und je eines in den anderen Bundesländern. Zusätzlich gibt es auch selbststrukturierte Kompanien, die sich aus Freiwilligen aus der jeweiligen Region speisen. Hauptaufgabe dieser Verbände ist der „Schutz kritischer Infrastruktur“ – also Kraftwerke, Pipelines oder Staudämme im Ernstfall zu schützen.