Bundesheer finanziell „im freien Fall“

Tatsächlich ist es so, dass an allen Ecken und Enden Investitionsbedarf herrscht. Der KURIER sprach mit hochrangigen Offizieren in Niederösterreich, die Stimmungslage ist einheitlich düster. „Es gibt mittlerweile keine Kaserne mehr, wo kein Sanierungsbedarf bestünde“, sagt einer. Natürlich gebe es immer wieder Projekte, diese seien aber „nur Tropfen auf den heißen Stein“.