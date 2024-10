Tanner Handschlag verweigert: Bosnischer Verteidigungsminister reagiert

Der bei der Zeremonie anwesende stellvertretende Verteidigungsminister von Bosnien und Herzegowina, Slaven Galić , entschuldigte sich daraufhin bei der Ministerin, die ob der "respektlosen Geste" erbost war, für die Entgleisung des Offiziers. Am Mittwoch bekam Tanner dann einen Brief vom bosnischen Verteidigungsminister Zukan Helez.

"So eine Praxis existiert nicht in der Tradition der Muslime in unserem Land"

Darin äußerte er sein Bedauern über den Vorfall in Wiener Neustadt, verriet Helez in einer Stellungnahme für das größte bosnische Onlineportal Klix.ba. "Hiermit appelliere ich an alle, deren religiöse Überzeugungen im Widerspruch zu den Praktiken, Gesetzen und der Verfassung von Bosnien und Herzegowina stehen, sich nicht unseren Streitkräften anzuschließen. Es gibt andere Jobs, die sie machen können. Ich aber werde nicht dulden, dass so gegen das Gesetz und die Verfassung gehandelt wird", stellte der bosnische Minister klar.