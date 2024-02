Muslime beim Heer: Militärakademie hat nun islamischen Gebetsraum

20 Jahre nach der Eröffnung des ersten islamischen Gebetsraumes in einer Kaserne des Bundesheeres (Maria-Theresien-Kaserne in Wien) wurde nun auch an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ein Gebetsraum für Muslime eröffnet. Die feierliche Eröffnung nahm diese Woche der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, vor.

Der Raum sei ein Zeichen der Toleranz und Offenheit sowie der Einbindung der verschiedenen Kulturen und Religionen.