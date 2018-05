An Allah glauben und Österreich beim Bundesheer dienen

Der Grenzübergang Nickelsdorf wurde 2015 wie kein anderer zum Mittelpunkt der Flüchtlingskrise in Österreich. Tausende Menschen – überwiegend Muslime – betraten dort im Burgenland zum ersten Mal österreichischen Boden. Auch heute noch wollen Asylsuchende jenseits dieser Grenze nach Österreich gelangen. Auf der anderen Seite steht das Bundesheer. Rund 30 Mann befinden sich dort unter dem Kommando von Garde-Soldat Serkan E. Der 38-Jährige hat türkische Wurzeln und ist selbst praktizierender Moslem. Im Sommer 2015 war er plötzlich mit viel Interesse konfrontiert: „Natürlich kamen von meinen Kameraden viele Fragen zur Religion. Was erlaubt ist, und wo die Unterschiede zum Christentum liegen. Ich erkläre das auch gerne und gehe darauf ein. Das kommt auch heute noch regelmäßig vor“, sagt Serkan E.

Der Berufssoldat lebt seinen Glauben auch im Bundesheer aus. Er fastet während des Ramadans, er isst kein Schweinefleisch und versucht so oft es geht am Freitagsgebet teilzunehmen. Vorrang hat in seinem Leben aber der Dienst beim Heer: „Die Umsetzung der Aufträge hat für mich höchste Priorität, erst danach kann man die Religion ausleben. An Tagen, an denen das Fasten bedingt durch die Hitze oder hohe dienstliche Herausforderungen nicht möglich ist, setze ich aus und faste später nach.“ Mit dem Essen gäbe es kein Problem. Als der KURIER Serkan E. in der Container-Stadt in Nickelsdorf besucht, zeigt er das Mittagsbuffet. „Es gibt immer gute Beilagen. Das reicht mir aus, wenn es für die anderen Schweinefleisch gibt.“